Archivo - Bojan Dubljevic en su etapa en el Valencia Basket - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket homenajeará el próximo 14 de febrero a Bojan Dubljevic con la retirada definitiva de su dorsal 14 en el equipo masculino y bautizando con su nombre la pista número seis de L'Alqueria del Basket, según ha anunciado este jueves el club en un comunicado.

Los actos arrancarán antes del partido de la jornada 22 de la Liga Endesa, en un horario aún por determinar, cuando la pista seis pasará a llamarse 'Pista Bojan Dubljevic' y el pívot montenegrino se sumará a las cinco primeras pistas dedicadas a Víctor Luengo, Nacho Rodilla, Rafa Martínez, Sam Van Rossom y Víctor Claver.

Al término del choque entre Valencia Basket y Casademont Zaragoza, los dos clubes de la Liga Endesa en los que ha jugado Dubljevic, una ceremonia recordará sus once temporadas en la entidad en la que será la primera retirada de un dorsal en el Roig Arena.

Dubljevic se convertirá así en el quinto jugador con la camiseta retirada en la historia masculina del club, tras Nacho Rodilla (2006), Víctor Luengo (2009), Rafa Martínez (2022) y Sam Van Rossom (2025).

Desde su llegada en el verano de 2012, el jugador montenegrino ha formado parte de los cuatro últimos títulos del primer equipo masculino --con el MVP del 'playoff' final de la Liga Endesa en 2017, además de las Eurocup de 2014 y 2019 y la Supercopa Endesa de 2017-- y se ha despedido como el segundo jugador con más partidos en la historia del club (629), el extranjero con más encuentros y temporadas (once) y el máximo anotador y reboteador histórico de la entidad.