Archivo - Harold Tejada, durante una competición. - Silvia Colombo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Netcompany INEOS ha anulado el acuerdo que tenía con el colombiano Harold Alfonso Tejada, de 29 años, para que se incorporase a su equipo el próximo 1 de enero, tras conocer que la Agencia Internacional de Control (ITA) le había detectado "una infracción de las normas antidopaje" por usar "una sustancia prohibida o un método prohibido".

"El Netcompany INEOS y Harold Tejada han acordado poner fin a su acuerdo para la temporada 2027, antes de que él estuviera previsto unirse al equipo el 1 de enero", informó este viernes el club ciclista desde su cuenta en la red social X.

La ITA, que gestiona un programa antidopaje independiente para la Unión Ciclista Internacional (UCI), por su parte señaló haber imputado a Tejada "una infracción de las normas antidopaje", consistente en el uso de una sustancia o un método prohibidos, "basándose en anomalías sin justificación en su pasaporte biológico del deportista (ABP)".

"En concreto, un panel de expertos ha confirmado que el corredor debe responder por los hechos, ya que, tras examinar su explicación, el panel sostuvo que es muy probable que las anomalías en su ABP se deban a la administración de una sustancia prohibida y/o a la utilización de un método prohibido", insistió la ITA en su comunicado de prensa.

"El corredor ha sido informado del cargo y tiene derecho a aportar información adicional. El corredor tiene la posibilidad de aceptar las consecuencias de su infracción o de solicitar que el asunto sea remitido al Tribunal Antidopaje de la UCI para una audiencia", añadió la nota.

"Asimismo, de conformidad con las normas antidopaje de la UCI y el artículo 6.2.1 del reglamento de la UCI para la gestión de resultados (UCI RMR), se ha impuesto al corredor una suspensión provisional obligatoria. El corredor tiene derecho a impugnar dicha suspensión provisional y a solicitar que se levante", detalló el mismo texto.

"En virtud de la delegación, por parte de la UCI, de su programa antidopaje a la ITA, la tramitación del caso está siendo gestionada íntegramente por la ITA. Dado que el caso se encuentra en curso, no se realizarán más comentarios al respecto", concluyó la nota de prensa.