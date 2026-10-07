Van Rysel presenta la RCR-XC para mountain bike y se alía con Decathlon Ford. - VAN RYSEL

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de ciclismo de alto rendimiento Van Rysel ha anunciado este miércoles en la feria Roc d'Azur su entrada oficial en el mercado del mountain bike con la presentación de la RCR-XC, su primera bicicleta de competición para la modalidad.

Esta iniciativa se enmarca dentro del objetivo de la firma de origen francés de convertirse en la marca de referencia a nivel mundial dentro de este deporte. Para el desarrollo de la RCR-XC, un equipo especializado en I+D con sede en los Alpes franceses ha analizado durante los últimos meses los datos del circuito de la Copa del Mundo recogidos desde los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Sobre la base de variables clave como la velocidad, la potencia y el tiempo, el fabricante ha diseñado una plataforma sobre un nuevo estándar de ruedas de 32 pulgadas. El nuevo cuadro de carbono, optimizado tras realizar pruebas de rigor en túnel de viento y jornadas de ensayo sobre el terreno, mantiene el mismo peso que el modelo anterior de 29 pulgadas.

Asimismo, estas mejoras técnicas han permitido registrar un ahorro de 15,5 vatios a 35 kilómetros por hora en comparación con la bicicleta utilizada por el equipo en la temporada 2026. En el ámbito de la competición, la firma se ha asociado con el equipo Decathlon Ford, dirigido por Samuel Roces, para ser su proveedor oficial de bicicletas y equipación a partir de la temporada 2027.

La plantilla, que dispondrá de la RCR-XC en la Copa del Mundo, integra a ciclistas profesionales como Luca Martin, Samara Maxwell y Savilia Blunk.

La entrada de Van Rysel en el segmento de montaña comenzará con el lanzamiento comercial de su primera línea de equipación, que estará disponible para el público general en 2027. Por su parte, la fecha de venta de la bicicleta RCR-XC se anunciará más adelante, tras completar su periodo de prueba en la alta competición.