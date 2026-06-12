Corea del Sur 2 - 1 Chequia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Corea del Sur 2 - 1 Chequia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Corea del Sur ha ganado este viernes por 2-1 a Chequia en un emocionante encuentro del Mundial. A pesar de que Chequia se adelantó en el marcador con un gol de Ladislav Krejci en el minuto 59, los surcoreanos reaccionaron rápidamente. In-Beom Hwang igualó el partido en el minuto 67, y más tarde, Hyun-Gyu Oh selló la victoria en el minuto 80, tras una revisión del VAR que confirmó la validez del gol. El equipo asiático dominó el juego con una posesión del 62% y 15 remates, destacando la actuación de In-Beom Hwang, quien fue clave en el ataque. A pesar de los intentos de Chequia, que tuvo un gol revisado por el VAR sin cambios en el minuto 77, no lograron revertir el marcador.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: COREA DEL SUR 2 - CHEQUIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Seung-Ho Paik (Jin-Seob Park, min.84), Young-Woo Seol, In-Beom Hwang (Jin-Gyu Kim, min.84), Tae-Seok Lee (Ji-Sung Eom, min.69), Kang-In Lee, Jae-Sung Lee (Hee-Chan Hwang, min.62), Heung-Min Son (Hyun-Gyu Oh, min.69).



CHEQUIA: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka (Mojmir Chytil, min.85), Jaroslav Zeleny, Lukas Provod (Michal Sadilek, min.63), Pavel Sulc (Adam Hlozek, min.63), Patrik Schick (Tomas Chory, min.63).



--GOLES.

0-1, min.59: Ladislav Krejci (Vladimir Coufal) .

1-1, min.67: In-Beom Hwang (Kang-In Lee) .

2-1, min.80: Hyun-Gyu Oh (In-Beom Hwang) .





--ÁRBITRO.

Amin Omar, asistido en las bandas por Abouelregal Mahmoud y Ahmed Hossam Taha, en el VAR: Mahmoud Ashour y Joseph Dickerson. Amonestó a Gi-Hyuk Lee (min.90+7), por parte de COREA DEL SUR. por parte de CHEQUIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.77: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Chequia.



Min.78: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para República de Corea.



Min.81: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de República de Corea debe subir al marcador.





--ESTADIO.

Estadio Akron



-Estadísticas del partido.

Estadística Corea del Sur Chequia Goles 2 1 Remates Fuera 5 3 Remates 15 7 Pases Totales 542 323 Corners 4 5 Faltas 9 16 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 4 0 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 98 90 Ataques Peligrosos 38 42 Centros 12 14 Saques de Banda 26 16 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 18 11 Paradas 3 4 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 3 1 2 Clasificado Corea del Sur 3 1 3 Tercero ¿? Chequia 0 1 4 Eliminado Sudáfrica 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Últimos Resultados de Corea del Sur.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Últimos Resultados de Chequia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Próximos partidos de Corea del Sur.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/06/2026 03:00 World Cup Grp. A Mexico South Korea 25/06/2026 03:00 World Cup Grp. A South Africa South Korea









-Próximos partidos de Chequia.

