Ollie Bearman durante el Gran Premio de Las Vegas de F1 2026 - André Ferreira / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo Haas confirmó este jueves, antes del inicio del Gran Premio de Catar, que el piloto británico Ollie Rearman ha renovado su contrato por lo que la parrilla para el Mundial de Fórmula 1 de 2027 queda ya completamente cerrada.

Bearman, de 21 años, era el último piloto que quedaba por saber su futuro e incluso había mostrado cierta inquietud durante el pasado Gran Premio de Las Vegas, pero ahora ya puede estar tranquilo lo que resta de campeonato porque seguirá ligado a Haas por tercera campaña consecutiva

"Continuar con Ollie en 2027 fue una decisión natural para nosotros.

Hemos sido testigos de su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Posee una ética de trabajo extraordinaria y un gran deseo de seguir desarrollándose, tanto a nivel personal como junto al equipo. En mi opinión, no hay nadie mejor para liderar este proyecto. Haas F1 cuenta con una de las parejas de pilotos más prometedoras de la parrilla, y espero ver a Ollie seguir progresando en este equipo increíble", remarcó el 'Team Principal' Ayao Komatsu.

Bearman, que formará pareja con otro joven como el brasileño Rafael Camara, aseguró que no era "ningún secreto" que estaba "encantado de continuar con el equipo Haas F1 en 2027". "Este equipo ha sido fundamental en mi desarrollo; he sentido una enorme confianza y apoyo por parte de todos sus integrantes", subrayó.

"Tenemos grandes ambiciones para seguir avanzando, y me entusiasma liderar ese esfuerzo, aprovechando lo que ya hemos logrado y aspirando a mucho más juntos. Todavía tenemos metas por alcanzar", añadió el pilotó británico, formado el programa de jóvenes talentos de Ferrari, escudería con la que incluso llegó a debutar en Arabia Saudí en 2024 en lugar del español Carlos Sainz.

Piloto fijo de Haas desde 2025, ese mismo año firmó un brillante cuarto puesto en el Gran Premio de México, mientras que en este 2026 marcha decimotercero en la clasificación tras haber puntuado en cuatro carreras, con un quinto lugar en China como resultado más destacado.