El libro 'Fórmula 1: Leyendas'. - FAMILIAM

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Fórmula 1: Leyendas', escrita por el periodista especializado en motor Tony Dodgins y publicada por Editorial Familiam, fue presentada este miércoles en Madrid en el foro 'Madrid, circuito de Leyendas', que reunió a profesionales del sector deportivo y empresarial para analizar, además, la primera edición del Gran Premio de España en la capital.

El lanzamiento de este libro, que recorre la trayectoria de los pilotos más emblemáticos de la historia de la categoría reina, sirvió como marco para la celebración del foro organizado por Familiam y en colaboración con el club de negocios Probusiness Place, en el que se analizó también lo que supone para Madrid volver a formar parte del Mundial de la F1, tanto en términos de proyección exterior como de atracción de turismo e inversión.

Respecto al desafío deportivo del trazado, Adrián Rodríguez, redactor de Deportes en Europa Press, subrayó que "Madrid tiene la oportunidad de convertirse en una cita relevante dentro del calendario". "Pero la clave estará en el circuito albergue carreras competitivas capaces de generar emoción tanto dentro como fuera de la pista", agregó.

Mientras que Javier Arias, consultor senior de Estrategia, Marketing y Comunicación, recordó que "Madrid es una ciudad que está de moda y no puede permanecer ajena a la Fórmula 1". "Más allá de atraer a los aficionados, hablamos de un espectáculo global con capacidad para proyectar la ciudad ante nuevas audiencias y consolidar su presencia en el calendario internacional", dijo.

Ramiro Mansanet, director de Boosters Group, defendió que "Madring lo tiene todo para convertirse en una cita de referencia", después de generar 544 millones de euros de impacto económico, por lo que tiene el reto de "atraer tanto a aficionados como a pilotos que quieran volver año tras año".

Desde una perspectiva estratégica, Pablo Villota, consultor independiente especializado en patrocinio en Fórmula 1 y MotoGP, explicó que "mientras países con una gran tradición automovilística como Francia o Alemania no cuentan actualmente con un Gran Premio, Madrid ha sabido posicionarse como una ubicación estratégica para el futuro de la Fórmula 1".

'Fórmula 1: Leyendas' es un libro, con prólogo de Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull, en el que el periodista Tony Dodgins repasa 32 historias protagonistas en la historia del 'Gran circo. Desde Fangio, pasando por Senna y Schumacher, hasta Hamilton y Verstappen. Triunfos, rivalidades y tragedias en 240 páginas. Cada piloto tiene su propio capítulo, que repasa su carrera, sus momentos más grandes y su lugar en la historia de la F1.