Archivo - Max Verstappen y George Russell - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) calificó de "bastante divertidas" las críticas de Max Verstappen (Red Bull) tras el último Gran Premio en Las Vegas, aunque confesó que prefiere terminar una "guerra de palabras" fuera de la pista.

"Puede decir lo que quiera, ganó la carrera", apuntó el inglés en la rueda de prensa de este jueves, previa a una nueva cita del Mundial de Fórmula 1 en Catar. Russell confesó que las palabras del neerlandés fueron "bastante divertidas", cuando el de Red Bull le señaló como un piloto muy por debajo de su nivel, en un capítulo más de este continuo enfrentamiento entre ambos.

El de Mercedes, que además no está teniendo una buena temporada, sobre todo comparada con su compañero, un Kimi Antonelli campeón del mundo, explicó de hecho que prefiere no seguir con esta disputa. "Es un poco innecesario. No es algo que quiera continuar. No quiero tener malas relaciones con la gente. Ese no es mi estilo", dijo.

"Hay lecciones que aprender de estas situaciones. Quizás soy demasiado abierto y honesto con los medios. Debo recordar que estoy hablando a una cámara que transmite para millones de personas. No se trata de una guerra de palabras fuera de pista. Quizás he pecado de ser demasiado abierto y honesto cuando hablo con ustedes", añadió.

"Esa buena relación con los medios de comunicación probablemente me ha perjudicado un poco. Respeto muchísimo a Max por su talento al volante y por lo que ha logrado en la pista", zanjó.