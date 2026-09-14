TAG Heuer marca el ritmo de Madrid con el Gran Premio de España de Fórmula 1. - TAG HEUER

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de relojería de lujo TAG Heuer ha celebrado el regreso de la fórmula 1 a Madrid 45 años después con una serie de activaciones como 'title sponsor' del Gran Premio de España, disputado este fin de semana en Madring y en el que tuvo una presencia destacada en el circuito y su área VIP.

La marca suiza ha transformado la capital de España durante tres días en el epicentro de la Fórmula 1 a través de una propuesta que ha combinado competición, cultura y experiencias exclusivas para invitados internacionales.

Como arranque de las actividades, la Real Casa de Correos ha acogido en la Puerta del Sol un espectáculo inmersivo de 'videomapping' sobre su fachada y la torre del reloj que ha repasado la historia compartida entre la región y la firma como Cronometrador Oficial.

La proyección, abierta al público durante tres noches consecutivas, ha recorrido la arquitectura del edificio mediante efectos de luz y monoplazas a escala real para desvelar la identidad oficial de la carrera y el nuevo circuito de la capital.

En el circuito, la presencia de la marca ha quedado reflejada en la recta principal, puentes y ubicaciones clave de la pista, además de en los gráficos de la retransmisión televisiva global y en la ceremonia del podio articulada bajo el concepto 'Designed to Win'.

Asimismo, el espacio 'F1 Paddock Club' ha albergado una boutique efímera de 30 metros cuadrados con la colección 'TAG Heuer Carrera Sport Chronograph', artículos como el casco de Ayrton Senna y actividades interactivas sobre la herencia relojera vinculada al motor.

El programa institucional ha incluido una cena de bienvenida en el propio garaje del circuito firmada por el chef Gordon Ramsay y la recepción a una comunidad internacional de embajadores que ha accedido a visitas exclusivas en el espacio de Oracle Red Bull Racing.

Las celebraciones han tenido continuidad el sábado en el Club Metrópolis con la presencia del piloto Isack Hadjar, el directivo Laurent Mekies y la actuación del dúo musical Mëstiza.

Fuera del ámbito del circuito, la firma ha trasladado la cita automovilística a las calles de la capital mediante la exhibición de un vehículo de carreras en su boutique en la calle Serrano, una muestra sobre cultura visual deportiva y la colocación de una instalación del reloj de 'pit lane' en el municipio de Las Rozas (Madrid), entre otras activaciones.