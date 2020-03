Garay, Mangala y Gayà, entre los cinco casos de coronavirus en el Valencia

"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", informó Garay en su cuenta oficial de la red social Instagram.

"Al margen de las informaciones que proporcionará en las próximas horas, el club reitera su apoyo a las autoridades sanitarias en la campaña de concienciación social a toda la población para que se mantenga en su domicilio y que siga con todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas", subrayó.

Por la noche, Mangala desveló su positivo en redes sociales, con un mensaje de calma. "Hoy supe de mi positivo por Coronavirus. Me siento bien y no tengo síntomas. Sin embargo, estoy en cuarentena en mi casa separado del resto de mi familia. Sé que podemos contagiar el virus a pesar de no tener síntomas, por eso recomiendo a todos seguir las medidas de confinamiento", dijo.

"Si todo el mundo respeta estas medidas, juntos podremos evitar la propagación y que llegue a gente que pueda sufrir síntomas más graves. Gracias a todos por vuestros mensajes", añadió el central.

Mientras, a última hora del día fue Gayà quien anunció su positivo, también sin síntomas y con buen ánimo. "Ante las últimas noticias aparecidas en los medios de información, confirmó que he dado positivo en el test del coronavirus. Me encuentro aislado en mi casa y totalmente asintomático. Por eso, quiero aprovechar esta red social para que no colapsemos nuestra Sanidad", dijo.

"Ahora, son nuestros mayores los que más la necesitan y son los casos graves los que tienen que ser atendidos por nuestros héroes de la Sanidad. Desde aquí dar las gracias a todos los miembros de la sanidad española. Tampoco quiero olvidarme de las todas las fuerzas de seguridad y de toda la gente que está haciendo posible que en estos momentos no nos falte de nada. Ellos son los verdaderos héroes de esta pandemia. Entre todos y junto a ellos saldremos victoriosos", añadió.

De esta manera, Garay, que hizo referencia a su mala fortuna ya que pasó por quirófano el 3 de febrero por una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, Mangala y Gayà se convierten en los primeros positivos por coronavirus en la liga española, a la espera de conocer de manera oficial los otros casos del Valencia, primer club en tomar medidas de prevención después de su viaje a Milán para jugar con el Atalanta hace casi un mes.

JONATHAS, PRIMER POSITIVO EN LALIGA SMARTBANK

Solo unas horas después, el Elche CF informó del primer caso de positivo en su plantilla y, por tanto, en LaLiga SmartBank. Aunque en principio no desveló el nombre del jugador contagiado, más tarde fue el propio futbolista brasileño el que se encargó de anunciarlo.

"Quiero dar las gracias a todos por vuestras muestras de ánimo. Me encuentro bien, en mi casa ya. Está todo bajo control y estoy centrado en recuperarme bien, lo antes posible, para volver con mis compañeros más fuerte. Yo me quedo en casa. ¡Mucho Elche!", señaló Jonathas en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter del club.

?? Todo Elche y el mundo del fútbol está contigo, @Jonathasjesus22 ??Esto lo ganaremos todos juntos#FranjiverdeEnCasa pic.twitter.com/48T1yQcvR9 — Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) March 15, 2020

El Elche anunció que puso en marcha la semana pasada "todas las medidas y recomendaciones" que las autoridades sanitarias han ido estableciendo. "Han sido cumplidas de forma responsable por todos los miembros del club", informa el comunicado.

Así, desde la entidad ilicitana han instado a todo el personal del club, desde la plantilla y el cuerpo técnico hasta los empleados, a permanecer "en cuarentena en sus domicilios durante 15 días". Además, ha cerrado las instalaciones del Martínez Valero al público.

"El Elche CF, que sigue desde hace días una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, seguirá en esta línea teniendo en cuenta su alto grado de implicación y puesta en marcha de todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias", concluye.