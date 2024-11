La 3ª edición de los Premios AFE corona a los mejores futbolistas de la temporada pasada

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid ha acogido este lunes la gala de la 3ª edición de los Premios AFE, que ha reconocido a los mejores futbolistas de la temporada 2023-24, elegidos por sus propios compañeros y compañeras mediante votación.

Durante la gala, presentada por los periodistas Lourdes García Campos (RTVE) y Miguel Quintana (Radio Marca y DAZN), el madridista Jude Bellingham fue galardonado como mejor futbolista de LaLiga EA Sports, mientras que la azulgrana Caroline Graham Hansen lo fue de la Liga F. Gerard Peque (Racing de Santander) y Henar Muiña (Dépor Abanca) fueron elegidos los mejores de las segundas categorías masculina y femenina.

"Agradezco este premio y me siento orgullosa de recibirlo. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a mis compañeras. Espero seguir disfrutando del fútbol en España", subrayó la futbolista del FC Barcelona. "Muchas gracias a todos los futbolistas que me habéis votado como mejor jugador de la temporada pasada. Estoy muy orgulloso", dijo por su parte el centrocampista inglés del Real Madrid.

Además, como sucedió en la segunda edición, se galardonó a los máximos goleadores/as (Premio Quini y Premio Natalia Pablos) y porteros/as menos goleados/as (Premio Arkonada y Premio Carmen Arce 'Kubalita') de las categorías catalogadas como no profesionales del fútbol español.

Además, se entregaron cuatro distinciones especiales. El defensa del Real Madrid Dani Carvajal recibió el Premio Valores AFE; la jugadora de bádminton Carolina Marín, el Premio Manolo Esteo; la selección española de fútbol y el exfutbolista Raúl García, el Premio a la Trayectoria Deportiva; y la Fundación Reina Sofía, el Premio Fundación AFE.

"Me siento muy orgulloso de recibir el Premio Valores AFE porque yo siempre intento transmitir valores y aportar en todo momento mi granito de arena", señaló Dani Carvajal. "Desde que me lesioné, tengo claro que me quiero retirar en una pista. Soy una luchadora y no me voy a rendir. A todos los y las deportistas les recomiendo que disfruten y se diviertan con el deporte, ya que el deporte es vida", indicó Carolina Marín, que recibió el premio de mano de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE).

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, que transmitió su "cariño" a los damnificados por la DANA, recalcó que con esta gala dan "visibilidad a la figura del futbolista". "Gracias a ellos y ellas, somos una asociación unida. Y aprovecho la ocasión para recalcar que las instituciones debemos trabajar unidas, sin decisiones unilaterales, porque de esta manera se puede conseguir todo, mejorar el fútbol de todas nuestras categorías", apuntó.

En el acto estuvieron presentes, además de Alejandro Blanco, el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Álvaro de Miguel; el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero; el presidente del Sevilla FC, José María Del Nido Carrasco; el director de Fútbol del Real Madrid, Santiago Solari; el responsable de Relaciones Institucionales del Leganés, Martín Mantovani; la vicepresidenta del RC Deportivo, Michelle Clemente; el director general de Fútbol del Athletic, Mikel González. No faltaron los expresidentes de AFE Juan José Iriarte y Gerardo González Movilla.

También asistieron figuras como Iker Casillas, Luis Miguel Arconada, Vicente del Bosque, Ángel María Villar, Ana María Catalá, Javier Clemente, Leticia Méndez, Vanessa Gimbert, Rafa Martín Vázquez, Andoni Goikoetxea, Aintzane Encinas, José Luis Sánchez Barrios, Carmen Arce 'Kubalita', Julio Alberto Moreno, Quique Estebaranz, Pedro Luis Jaro, Onésimo Sánchez, Miguel Reina y Óscar Trejo.

Por parte de AFE estuvieron presentes Diego Rivas, secretario general; los vocales José Antonio Camacho, Juanma Marrero y Javi López; Fernando Zambrano, responsable del Departamento de Atención al Veterano/a; y los delegados/as de la asociación.