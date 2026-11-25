Archivo - Los jugadores de la selección argentina celebran la conquista de la Copa América 2024 - Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos volverá a acoger en el año 2028 la Copa América de fútbol una 49 edición que se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio con 16 selecciones, 10 de la CONMEBOL y seis de la CONCAFAF.

"La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) anunciaron hoy martes la extensión de su alianza estratégica. Como parte de este acuerdo, ambas confederaciones volverán a unir esfuerzos para organizar conjuntamente la CONMEBOL Copa América en Estados Unidos durante el verano de 2028", indicó la CONCACAF.

El organismo apuntó que la extensión de esta alianza, aprobada por los Consejos de ambas Confederaciones, "da continuidad a la colaboración establecida en 2023, reafirmando el compromiso de generar nuevas oportunidades competitivas para sus selecciones nacionales y fortalecer el fútbol en todo el continente".

"La decisión marca un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del mundo, que volverá a reunir a las grandes figuras del fútbol del continente en una competición que celebra la pasión, la tradición y la grandeza del fútbol", añadió.

De este modo, Estados Unidos volverá a acoger este evento por tercera vez tras haberlo hecho en el año 2016 y la pasada edición de 2024, y lo hará poco antes de que Los Ángeles albergue los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y dos años después de haber sido la principal sede del Mundial Masculino junto a México y Canadá. Tres años después, también coorganizará la Copa del Mundo Femenina junto a México, Costa Rica y Jamaica.