MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Futbolistas ON invita a impulsar un convenio colectivo para los futbolistas de categorías no profesionales ante la necesidad de un marco laboral "nuevo", "actualizado" y que "responda a las necesidades" de estos jugadores.

Futbolistas ON recordó que desde febrero está hablando con los sindicatos UGT y AFE para establecer un protocolo y un calendario de votación para iniciar la negociación de un convenio colectivo aplicable a los futbolistas profesionales que no cuentan con él.

Asimismo, indicó que en 2019 denunciaron el convenio colectivo de la antigua Segunda B, que databa de 1989, por considerarlo "obsoleto" y "ajeno" a las mejoras de derechos laborales y sociales que se han producido en los últimos 30 años.

"Desde el arranque de las reuniones, Futbolistas ON ha expuesto y sostenido que los compañeros y compañeras de todas las categorías no profesionales necesitan la seguridad del marco de un convenio colectivo.

Sin embargo, Futbolistas ON no ha encontrado en el resto de los sindicatos presentes en dichas reuniones (AFE y UGT) la misma opinión. Considerando estos que ahora solo es momento de plantear un convenio colectivo en Primera Federación", señaló.

Igualmente, destacaron que no quieren excluir del amparo de un convenio colectivo a los compañeros y compañeras del resto de categorías no profesionales del fútbol español.

"El ámbito electoral propuesto es el único que permitirá negociar un convenio que ampare a todos/as futbolistas a los que los sindicatos de futbolistas y sindicatos de clase representan conforme a sus estatutos. Además, el ámbito de negociación indicado coincide con los ámbitos de representación de las asociaciones empresariales más representativas en las ligas no profesionales", añadió.

Por ello, y para garantizar un trato igualitario en las condiciones laborales entre deportistas masculinos y femeninos, invitan a la movilización para conseguir un convenio colectivo para todos.

"Nuestro objetivo es negociar un convenio para tod@s. Existen entes patronales con representación en todas las categorías no profesionales. Queremos sentarnos a dialogar y acordar con el resto de sindicatos y entes del fútbol español", dijo el presidente de Futbolistas ON,

Juanjo Martínez.