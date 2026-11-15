Jürgen Klopp: "Nunca imaginamos que podría ir peor que con Blatter, pero Infantino lo ha conseguido"

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BERLÍN 15 Nov. (dpa/EP) -

El seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, ha criticado duramente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ha abogado por un cambio de liderazgo en el organismo que rige el fútbol mundial, ante la posible reelección del dirigente suizo.

"Sin duda hay personas a las que también les importa el futuro del fútbol y que no tienen intereses económicos en él. Si se unieran y uno de ellos asumiera la presidencia, sería algo positivo", declaró Klopp este domingo en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Naciones en Berlín contra Países Bajos.

Klopp comparó a Infantino con su predecesor, Joseph Blatter, quien tuvo que dimitir como presidente en 2015 tras verse envuelto en numerosos escándalos. "Nunca hubiéramos imaginado que la situación pudiera empeorar tras la etapa de Sepp Blatter, pero Infantino lo ha conseguido. Creo que existe un consenso generalizado de que un cambio sería muy acertado", dijo el técnico alemán.

Klopp mencionó a Arsène Wenger como un posible aspirante a las elecciones del mes de marzo. Sin embargo, diversos medios informaron este mismo domingo que el francés, actual director de desarrollo global del fútbol en la FIFA, no presentará su candidatura.