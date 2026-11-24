Archivo - Manu Sánchez con el Levante UD - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lateral del Levante UD Manu Sánchez sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que se produjo el lunes en el partido ante el Elche CF, y deberá ser operado, por lo que se perderá gran parte de la temporada, ha confirmado este martes el club granota.

"Las pruebas han confirmado que el futbolista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Desde el Levante UD queremos trasladarle todo nuestro cariño, fuerza y apoyo. Mucho ánimo, Manu", informó la entidad levantinista en un comunicado tras los exámenes médicos a los que fue sometido el defensa.

Manu Sánchez, titular el lunes en el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Elche en el Ciutat de València (1-1), abandonó el terreno de juego en el minuto 56 tras una acción con el futbolista visitante Lucas Cepeda. Fue sustituido por Marc Santos.

Posteriormente, se le vio marcharse del estadio ayudado de unas muletas. A pesar de que el club no ha ofrecido un tiempo estimado de baja, el lateral izquierdo madrileño podría estar unos seis meses alejado de los terrenos de juego.