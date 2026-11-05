Los recambios de Rodri y Dani Olmo marcan la lista de Luis de Fuente

Archivo - El centrocampista de la selección española Rodrigo Hernández. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, dará a conocer este viernes la lista de jugadores que participarán en los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Chequia, en Praga, e Inglaterra, en el Riyadh Air Metropolitano, una convocatoria en la que no estarán por lesión jugadores claves como Rodri Hernández y Dani Olmo.

Luis de la Fuente ofrecerá este viernes la lista de jugadores convocados para los dos últimos compromisos de la selección en la fase de grupos de la UEFA Nations League. Tras las primeras cuatro jornadas España lidera el grupo C con 12 puntos y ya está clasificada para la próxima ronda de los cuartos de final. Únicamente queda dilucidar si lo hará como primera o segunda de grupo.

Una convocatoria que será la última de la campeona del mundo en 2026, y en la que no se esperan muchas sorpresas. La portería traerá probablemente el regreso de Joan Garcia, que no pudo estar presente en la pasada convocatoria por lesión y que volvería a formar trío con el flamante Trofeo Yashin, Unai Simón, y David Raya. Así, el meta del Inter de Milán Josep Martínez se quedará fuera.

En defensa, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Marc Pubill parecen fijos en el eje de la zaga, con la posible vuelta de Eric Garcia, en la parte final de su recuperación y que si no está podría abrir la puerta a nombres de la Sub-21 como Jacobo Ramón y Jon Martín aparecen con fuerza, aunque también podría volver a apostar por el lateral Iván Fresneda, debido a la polivalencia de Pubill. Los que son seguros salvo son Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo y la vuelta de Pedro Porro, lesionado en el anterior parón.

En la medular es donde Luis de la Fuente sufrirá el mayor contratiempo, ya que una pieza clave para el equipo como Rodrigo Hernández no estará tras confirmarse su lesión muscular. Su lugar lo podría ocupar Pablo Barrios, a gran nivel con el Atlético de Madrid y que volvería al combinado nacional por primera vez desde noviembre del año pasado.

Tampoco podrá ser elegible el mediapunta del FC Barcelona Dani Olmo, puesto por el que lucharán un amplio abanico de candidatos. Los béticos Pablo Fornals e Isco Alarcón, que ya han sido internacionales con De la Fuente, aparecen como opciones, así como Alberto Moleiro, que estuvo en las quinielas de cara al Mundial. Además, repetirán en la medular fijos como Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Fermín López y Mikel Merino.

Arriba es la única zona en la que el seleccionador podrá contar con todos los jugadores de la pasada convocatoria, en la que ya no estuvo por lesión un campeón del mundo como Borja Iglesias, de nuevo de baja. Lamine Yamal, Nico Williams, Alex Baena, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Yeremy Pino y Víctor Muñoz formarán parte de la lista, mientras que la duda será si Roberto Fernández volverá a ganar la partida a jugadores como Sergio Camello y Carlos Espí.

Como es habitual, el técnico riojano dará a conocer el nombre de sus elegidos a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras que a las 12.30 horas comparecerá en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El feudo del Atlético de Madrid será donde la actual campeona del mundo y Europa, ya clasificada para los cuartos de final, cierre esta fase de clasificación que lidera con pleno de puntos (12) el próximo domingo 15 de noviembre (20.45 horas) ante Inglaterra, frente a la que previsiblemente se podría jugar el primer puesto.

Antes, el jueves 12 de noviembre, la 'Roja' se medirá en Praga a Chequia a las 20.45 horas con el objetivo de mantener su buen camino y continuar con su ventaja sobre la selección inglesa, que recibirá a Croacia ese mismo día.

La concentración para estos dos partidos de la selección española empezará el lunes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los futbolistas convocados por Luis de la Fuente estarán citados a partir de las 13.00 horas.

Además, también el viernes y en el mismo lugar, a las 12.00, el seleccionador nacional Sub-21, David Gordo, anunciará la convocatoria para los compromisos amistosos ante Japón, en el Estadio Francisco de la Hera de la localidad extremeña de Almendralejo el viernes 13 (19.00), y Albania, en el Arena Kombëtare de Tirana el martes 17 (19.00).