Archivo - El piloto español Sergio García Dols, en la temporada de Moto3 de 2020. - ESTRELLA GALICIA 0,0 - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Sergio García Dols (Kalex) anunció este jueves su retirada del motociclismo profesional con solo 23 años, "después de mucho pensarlo, meditarlo y valorar todo lo vivido" y tras una lesión en el hombro que le impide acabar sobre la moto el Mundial.

"Después de mucho pensarlo, meditarlo y valorar todo lo vivido, he tomado la decisión de poner fin a mi carrera deportiva", escribió el de Burriana en su perfil de 'Instagram', donde reconoció que "nunca es fácil despedirse de algo que ha sido una parte tan grande de tu vida".

García Dols decide dejar el motociclismo porque una lesión en el hombro, sufrida en el Gran Premio de Australia, le "ha obligado a parar antes de lo previsto", impidiéndole terminar la temporada y despedirse en la última carrera del curso este fin de semana en Cheste (Valencia). "Me hubiera hecho muchísima ilusión", lamentó.

"Han sido años de sueños, sacrificios, alegrías, momentos difíciles y, sobre todo, de muchísimo aprendizaje. Me siento afortunado por haber vivido todo lo que este deporte me ha regalado y por haber compartido este camino con tantas personas increíbles", relató el burrianense, subcampeón de Moto3 en 2022.

El joven piloto, de 23 años, agradeció el apoyo de su familia, su equipo personal, sus patrocinadores y los que han estado a su lado, "empujando y creyendo" en él "en cada paso". "Y gracias a la afición, por vuestro cariño incondicional, que siempre ha sido una parte muy especial de este viaje", agregó.

"Hoy termina una etapa, pero empieza otra con la misma ilusión por descubrir lo que viene. Me voy con el corazón lleno y con la satisfacción de haber perseguido mi sueño hasta el final. Gracias por tanto. Nos vemos en el camino", concluyó su mensaje el piloto, que se retira con 9 victorias y 25 podios en cuatro temporadas de Moto3 y otras cuatro de Moto2.