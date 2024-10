El club deportivo LGTBIQ+ GMadrid Sports denuncia la agresión homófoba a uno de sus equipos de voleibol

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

GMadrid Sports, club deportivo LGTBIQ+, denunció este jueves ante la Federación Madrileña de Voleibol la agresión homófoba vivida el pasado sábado contra su equipo GMS Phi C, remitiendo un escrito ante el organismo público para solicitar "una reparación ante tales hechos".

"Desde GMadrid Sports condenamos firmemente los actos de LGTBIfobia vividos durante el reciente encuentro entre nuestro equipo de voleibol Phi C y el Voleibol Arganda. En un contexto deportivo, que debe promover valores de respeto e inclusión, resulta inaceptable que nuestros jugadores y nuestro equipo hayan sido objeto de insultos y cánticos homófobos tanto por parte de algunos miembros del equipo contrario como de su afición presente en la grada", afirma Raúl Espejo, presidente de GMadrid Sports, en un comunicado del club deportivo.

Este detalló que durante el partido de liga regular en el Grupo A de la 2ª División Autonómica de Madrid ante el Voleibol Arganda, varios integrantes del equipo argandeño profirieron distintos insultos, como 'hijos de trucha', y cantos homófobos contra los jugadores de GMadrid apoyados por sus simpatizantes desde la grada del CDI Arganzuela. "Estos actos no solo vulneran la integridad de nuestros jugadores, sino que crean un ambiente hostil y discriminatorio en un espacio que debería ser seguro para todos", recuerda Espejo.

Además, la entrenadora del GMS Phi C, Nella Calderón, también fue recriminada por su homólogo de Arganda Voleibol al reclamarle "el último punto". "Me dijo que 'todo muy mal'. Yo le contesté que 'todo mal en general' con un tono de voz calmado y comenzó a gritarme. Le pedí a mi equipo que no entrara al trapo", relata Calderón.

Para el capitán del equipo, Carlos J. Rodríguez, el partido del pasado sábado fue una "experiencia muy incómoda y desagradable" y afirma que deseaban que "acabara cuanto antes". "El equipo contrario hizo que el ambiente fuera tenso. La hostilidad, los gritos y el comportamiento de su afición no nos permitieron disfrutar como esperábamos", confesó el jugador del GMS Phi C.

Rodríguez destaca la pasividad el arbitraje que "no ayudó" ante la situación que estaba ocurriendo en la pista. "Lo único que deseábamos era escuchar el pitido final y poder salir de allí. La rivalidad no puede cruzar la línea del respeto", subraya.

Para el GMadrid, esta actuación de jugadores, entrenador y aficionados del Voleibol Arganda se vio "agravada por la pasividad de los colegiados que supervisaron el partido". "Ni el árbitro elegido -que llegó tarde- ni el sustituto hasta ese momento -con título en trámite- paralizaron en ningún momento el partido ante los constantes ataques ni amonestaron a ninguno de los jugadores", apuntan.

En el acta del partido solo se incluyeron alegaciones después de la firma de los capitanes, demostrando que el árbitro observó comportamientos antideportivos que no fueron atajados a tiempo. Ante esta situación, GMadrid Sports ha solicitado a la Federación sanciones tanto al Voleibol Arganda como al citado colegiado, además de la necesidad de disputar el partido de vuelta, que debía jugarse en el campo del Arganda, en una sede distinta o a puerta cerrada para evitar posibles nuevos conflictos.

"En GMadrid Sports seguiremos luchando por un deporte inclusivo, donde todos los deportistas puedan competir con libertad y respeto, independientemente de su orientación o identidad sexual, y se sientan en un entorno seguro", concluyó el presidente de GMadrid Sports.