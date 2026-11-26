Foto de familia tras la gala 2026 de la Fundación Deporte Joven - FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deporte Joven celebró este miércoles 25 de noviembre su tradicional Gala del Deporte + Social, un encuentro que congregó a una amplia representación del ecosistema deportivo español y donde se procedió a la la entrega de los III Premios Fundación Deporte Joven y la conmemoración del 30 aniversario de la entidad.

El acto, celebrado en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), estuvo presidido por su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, y contó con la presencia de su director general de Deportes y vicepresidente de la Fundación, Fernando Molinero; de los patronos de la entidad Clemente Villaverde (Fundación LaLiga), Lourdes García Campos (RTVE) y José Luis Blanco (RENFE), y del director general de la Fundación, Aitor Canibe, entre otras asistencias destacadas.

Según detalló la FDJ en nota de prensa este jueves, presidentes y representantes de federaciones deportivas españolas, responsables de empresas, deportistas, representantes de entidades del ámbito deportivo y social y profesionales de los medios de comunicación acompañaron a la Fundación en esta celebración, que puso de manifiesto "la capacidad del deporte para generar alianzas, promover valores y contribuir a la transformación de la sociedad".

Aitor Canibe repasó los principales hitos de estos 30 años de actividad, destacando la evolución de la entidad y "su contribución al desarrollo de proyectos deportivos con impacto social en todo el territorio nacional".

El directivo agradeció la labor de todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas que han formado parte de este recorrido y avanzado los principales retos de futuro, entre ellos la evolución hacia su nueva denominación, Fundación Deporte España, que será efectiva en enero de 2027, y el impulso de la iniciativa global 'La ReEvolución del Respeto', "concebida para promover el respeto como valor esencial y motor de transformación en el deporte y en la sociedad".

"Estamos construyendo una Fundación más innovadora y ambiciosa, que se refleja en nuestra nueva identidad, Fundación Deporte España. Una Fundación sin adjetivos, que nos representa a todos y que está plenamente alineada con el proyecto 'Team España' del CSD", señaló Canibe, que reivindicó la dimensión transversal del deporte, subrayando que también "es hablar de salud, educación, innovación, economía, así como cohesión territorial y social".

Además, se llevó a cabo la entrega de los III Premios Fundación Deporte Joven, que distinguieron cinco iniciativas por su contribución al impacto social del deporte. Los galardones recayeron en el proyecto 'Más Allá de los Límites: Deporte Inclusivo', del Club Deportivo A La Par (Proyecto Inclusivo); 'Más Guerreras', del Club Deportivo Taijiutsu Llanera (Impulso del Deporte Femenino); 'Gira MegaCracks: Educación, Valores, Integración e Igualdad', del Club Inter FS (Promoción del Deporte Base y los Hábitos Saludables); 'Cubo Gym Madrid', del Ayuntamiento de Madrid (Fomento del Deporte Sostenible); y 'We Ride With Pride', de 'The Brother Hood' (Proyecto Social).

Asimismo, la FDJ concedió dos reconocimientos especiales a entidades cuya contribución a la difusión y promoción del deporte resulta especialmente significativa. Así, Iberdrola recibió el Premio Fundación Deporte Joven en la categoría 'Empresa', por su compromiso sostenido con el impulso del deporte femenino en España y su apoyo al desarrollo de federaciones, competiciones y deportistas, y el Diario SPORT el de Medio de Comunicación, por su labor de difusión de los valores del deporte, su dimensión humana y su capacidad para proyectar su impacto positivo en la sociedad.

Laura Gil, responsable de Patrocinios de Iberdrola, valoró los diez años de compromiso de la compañía con el deporte femenino, coincidiendo con su 125 aniversario, destacando la importancia de la colaboración entre empresas e instituciones para impulsar la igualdad y la transformación social, así como la contribución de 'Universo Mujer' a la proyección de nuevas generaciones de referentes femeninos.

Por su parte, Joan Vehils, director del diario deportivo, apuntaló la importancia de reconocer a deportistas por sus valores y su dimensión humana, más allá de sus resultados y títulos, y remarcó la necesidad de que el compromiso con los valores esté también presente en el ejercicio del periodismo.

El momento más emotivo de la gala llegó con la entrega del Premio Especial Fundación Deporte Joven, que en esta edición tuvo un carácter compartido en las figuras de Andrés Marcio, joven madrileño que convive con una laminopatía y "representa un ejemplo de fortaleza y determinación", y Sergio Turull, corredor de ultradistancia y creador de contenido, "con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la constancia y la capacidad de inspirar a otras personas a través del deporte".

La clausura de la gala corrió a cargo de José Manuel Rodríguez Uribes, quien destacó "la evolución y la consolidación" de la entidad a lo largo de estos 30 años, hasta convertirse en una institución clave para la promoción integral del deporte.

"Su labor está contribuyendo a garantizar el acceso universal al deporte y a desarrollar proyectos extraordinarios de deporte base, de deporte femenino y de deporte inclusivo", expresó el presidente del CSD y de la FDJ, que felicitó a los premiados y dio las gracias a los patronos que apoyan el trabajo diario de la fundación.