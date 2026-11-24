NDL Pro-Health reformula su proteína aislada con probióticos y fibra para favorecer la digestión y la microbiota. - NDL PRO-HEALTH

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de complementos alimenticios del extenista Rafa Nadal y Cantabria Labs, NDL Pro-Health, ha lanzado una reformulación de su producto 'Whey Protein Isolate' que incorpora enzimas, probióticos y fibra para mejorar la absorción y la digestibilidad, además de favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal.

Con este lanzamiento, la firma ha ampliado su gama de nutrición deportiva para responder a la demanda de los consumidores que incorporan este nutriente al desayuno, tras el entrenamiento o entre comidas, y que valoran tanto su calidad como su proceso digestivo.

La nueva fórmula mantiene la proteína de suero aislada y añade proteína de leche aislada, fibra prebiótica XOS -destinada a alimentar a las bacterias beneficiosas del intestino- y el compuesto 'Pepzyme Pro', una combinación de enzimas y cinco cepas probióticas.

La combinación de ingredientes actúa en distintas fases, ya que la proteína de suero aislada ofrece una rápida absorción y aporta leucina, generando un pico de aminoácidos en sangre durante los primeros 60 o 90 minutos para la recuperación muscular tras el ejercicio.

Por su parte, la proteína de leche aislada proporciona una liberación sostenida durante un periodo de entre cinco y siete horas, lo que resulta adecuado para su ingesta entre comidas o antes de dormir, mientras que las enzimas descomponen las proteínas en péptidos y aminoácidos más pequeños.

En cuanto a su composición nutricional, cada dosis de 30 gramos aporta aproximadamente 27 gramos de proteína, los nueve aminoácidos esenciales, entre 2,7 y 2,8 gramos de leucina y menos de 116 kilocalorías, dependiendo del sabor elegido.

Estos nutrientes contribuyen al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular, así como a la conservación de los huesos en condiciones normales. El producto se comercializa en envases de 750 gramos, equivalentes a 25 dosis, y carece de gluten y de azúcares añadidos, presentando además un alto contenido en calcio.

La marca ha puesto a la venta esta reformulación en tres sabores -'Chocolate Fusion', 'Pure Vanilla Bliss' y 'Strawberry Sensation'- y ha detallado que su solubilidad permite mezclar un cacito de 30 gramos con agua o leche, o integrarlo en recetas y desayunos como bols de yogur.