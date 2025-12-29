Athletic de Bilbao - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 29 diciembre 2025 10:50
Seguir en

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Espanyol este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Inigo Lekue, Aitor Paredes, Adama Boiro; Alex Berenguer, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Edu Exposito, Pere Milla, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
16/02/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Athletic Bilbao
19/10/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-1 Espanyol
08/04/2023 LaLiga Espanyol 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla

Contador

Contenido patrocinado