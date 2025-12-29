Athletic de Bilbao - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 29 de diciembre de 2025.
El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Espanyol este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Inigo Lekue, Aitor Paredes, Adama Boiro; Alex Berenguer, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Edu Exposito, Pere Milla, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|16/02/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Athletic Bilbao
|19/10/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla