Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Atlético de Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Gerard Martin, Frenkie de Jong, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Pedri, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Raphinha.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Tani Oluwaseyi.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|22/09/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-5
| Barcelona
|27/01/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-5
| Villarreal
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal