Elche - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Inaki Pena; John Donald, David Affengruber, Pedro Bigas; Hector Fort, Alvaro Nunez, Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Alvaro Garcia, Unai Lopez, Oscar Valentin, Alfonso Espino, Isi Palazon, Sergio Camello.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 29/04/2023 LaLiga Elche 4-0 Rayo

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Rayo.