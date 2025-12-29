Elche - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 29 de diciembre de 2025.
El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Inaki Pena; John Donald, David Affengruber, Pedro Bigas; Hector Fort, Alvaro Nunez, Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Alvaro Garcia, Unai Lopez, Oscar Valentin, Alfonso Espino, Isi Palazon, Sergio Camello.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|29/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo