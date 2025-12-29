Girona - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Atlético de Madrid este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Arnau Martinez, Axel Witsel, Ivan Martin, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 25/08/2024 LaLiga Atlético 3-0 Girona 13/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Girona 03/01/2024 LaLiga Girona 4-3 Atlético

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.