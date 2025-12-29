Girona - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 29 de diciembre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Atlético de Madrid este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Viktor Tsigankov, Arnau Martinez, Axel Witsel, Ivan Martin, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|25/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Girona
|13/04/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Girona
|03/01/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|09/12/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 2-3
| Atlético
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético