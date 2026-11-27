Onces Iniciales probables: Levante - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de noviembre de 2026.
El Levante, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Racing este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 13
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|7
| Permanencia
| Racing
| 17
| 13
|15
| Permanencia
| Levante
| 12
| 13
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 13
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 13
Onces iniciales probables
LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Adrian De La Fuente, Marc Santos, Nacho Perez; Ivan Romero, Thiago Fernandez, Roger Brugue, Dani Requena, Jon Olasagasti, Etta Eyong.
RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Sergio Canales, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2025
| LaLiga2
| Levante
| 3-1
| Racing
|13/10/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-1
| Racing
|20/04/2024
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Racing
|20/11/2023
| LaLiga2
| Racing
| 4-2
| Levante
|25/03/2023
| LaLiga2
| Racing
| 0-1
| Levante
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Elche
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Real Sociedad
|07/11/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-2
| Racing
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing