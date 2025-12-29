Levante - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

El Levante, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Real Sociedad este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Victor Garcia, Carlos Alvarez, Pablo Martinez, Ivan Romero.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Aritz Elustondo, Jon Martin, Sergio Gomez, Igor Zubeldia; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Luka Sucic, Pablo Marin, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante

-Últimos Resultados del Real Sociedad.