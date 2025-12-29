Osasuna - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 29 de diciembre de 2025.
El Osasuna, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Abel Bretones, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Ante Budimir.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Denis Suarez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Calebe, Antonio Martinez, Abderrahman Rebbach.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|08/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Alavés
|04/03/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Alavés
|01/10/2023
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta