Osasuna - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Osasuna, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Abel Bretones, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Aimar Oroz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Ante Budimir.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Denis Suarez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Calebe, Antonio Martinez, Abderrahman Rebbach.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 08/12/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Alavés 04/03/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Alavés 01/10/2023 LaLiga Alavés 0-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.