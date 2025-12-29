Oviedo - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Oviedo - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 29 de diciembre de 2025.
El Oviedo, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Celta de Vigo este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, Eric Bailly, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Josip Brekalo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Federico Vinas.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Fran Beltran, Sergio Carreira; Williot Swedberg, Bryan Zaragoza, Ferran Jutgla.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-0
| Real Oviedo
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta