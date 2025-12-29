Real Betis - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Betis - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

El Betis, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja ante el Getafe este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Kiko, Allan Nyom; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 23/02/2025 LaLiga Getafe 1-2 Betis 18/09/2024 LaLiga Betis 2-1 Getafe 04/02/2024 LaLiga Betis 1-1 Getafe 21/10/2023 LaLiga Getafe 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Getafe.