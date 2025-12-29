Real Madrid - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Sevilla este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Jose Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Batista Mendy, Lucien Agoume; Isaac Romero, Alexis Sanchez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 22/12/2024 LaLiga Real Madrid 4-2 Sevilla 25/02/2024 LaLiga Real Madrid 1-0 Sevilla 21/10/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Sevilla.