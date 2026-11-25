Onces Iniciales probables: Sabah - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de noviembre de 2026.
El Sabah se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Barcelona este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la Champions en el Baku Olimpiya Stadionu
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|3
| Como
| 12
| 5
|4
| Real Betis
| 12
| 5
|5
| Arsenal
| 11
| 5
|6
| Manchester City
| 10
| 5
|7
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|8
| Barcelona
| 9
| 4
|9
| Aston Villa
| 9
| 5
|10
| Liverpool
| 9
| 4
|11
| Club Brugge
| 9
| 4
|12
| Sporting CP
| 9
| 4
|13
| Galatasaray
| 9
| 5
|14
| Bayern Munich
| 8
| 4
|15
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|16
| Bodo/Glimt
| 7
| 5
|17
| Inter
| 6
| 4
|18
| LASK
| 6
| 5
|19
| Manchester United
| 6
| 4
|20
| Oporto
| 6
| 5
|21
| Leipzig
| 6
| 5
|22
| Fenerbahce
| 5
| 4
|23
| Roma
| 4
| 4
|24
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|25
| Viking
| 4
| 4
|26
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|27
| Napoles
| 4
| 5
|28
| PSV Eindhoven
| 4
| 5
|29
| Villareal
| 3
| 4
|30
| Sabah
| 3
| 4
|31
| AEK Athenas
| 3
| 5
|32
| Feyenoord
| 3
| 5
|33
| Lens
| 3
| 5
|34
| Slavia Prague
| 1
| 4
|35
| Lille
| 1
| 4
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 5
Onces iniciales probables
SABAH: Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Rahman Dashdamirov, Tymoteusz Puchacz, Steve Solvet; Umarali Rakhmonaliev, Ivan Lepinjica, Du Queiroz; Patrick Mbina, Kaheem Parris, Christian Nwachukwu.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Gerard Martin, Joao Cancelo, Frenkie de Jong; Marc Bernal, Pedri, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Raphinha.
Últimos Resultados de Sabah
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| Viking
| 4-1
| Sabah FK
|20/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 1-2
| Borussia Dortmund
|13/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 2-0
| Slavia Prague
|10/09/2026
| Champions
| Manchester United
| 4-0
| Sabah FK
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
|08/11/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid