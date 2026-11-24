Onces Iniciales confirmados: Slovan Bratislava - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de noviembre de 2026.

El Slovan Bratislava se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Betis este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el National Football Stadium

Onces iniciales confirmados

SLOVAN BRATISLAVA: Dominik Takac; Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Cesar Blackman, Sandro Cruz; Daiki Matsuoka, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim; Tigran Barseghyan, Nino Marcelli, Andraz Sporar.REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Diego Llorente, Valentin Gomez, Francisco Garcia; Isco, Nelson Deossa, Facundo Bernal; Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli, Antony.

Últimos Resultados de Slovan Bratislava

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/11/2026 Champions LASK 4-0 Slovan Bratislava 20/10/2026 Champions Roma 4-0 Slovan Bratislava 14/10/2026 Champions Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart 09/09/2026 Champions Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava 29/01/2025 Champions Bayern Munich 3-1 Slovan Bratislava

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