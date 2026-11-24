Onces Iniciales confirmados: Slovan Bratislava - Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de noviembre de 2026.
El Slovan Bratislava se enfrenta en Fase de Grupos (V) al Betis este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el National Football Stadium
Onces iniciales confirmados
SLOVAN BRATISLAVA: Dominik Takac; Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Cesar Blackman, Sandro Cruz; Daiki Matsuoka, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim; Tigran Barseghyan, Nino Marcelli, Andraz Sporar.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Diego Llorente, Valentin Gomez, Francisco Garcia; Isco, Nelson Deossa, Facundo Bernal; Juan Hernandez, Abdessamad Ezzalzouli, Antony.
Últimos Resultados de Slovan Bratislava
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2026
| Champions
| LASK
| 4-0
| Slovan Bratislava
|20/10/2026
| Champions
| Roma
| 4-0
| Slovan Bratislava
|14/10/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-3
| VfB Stuttgart
|09/09/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 6-1
| Slovan Bratislava
|29/01/2025
| Champions
| Bayern Munich
| 3-1
| Slovan Bratislava
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|08/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Betis
|04/11/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis