Valencia - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 29 diciembre 2025 10:44
Madrid, 29 de diciembre de 2025.

El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Mallorca este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Andre Almeida; Hugo Duro, Lucas Beltran.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Antonio Sanchez, Manu Morlanes, Samu, Jan Virgili; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
30/03/2025 LaLiga Valencia 1-0 Mallorca
29/11/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Valencia
30/03/2024 LaLiga Valencia 0-0 Mallorca
07/10/2023 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca
29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca

