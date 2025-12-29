Valencia - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 29 de diciembre de 2025.
El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Mallorca este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Andre Almeida; Hugo Duro, Lucas Beltran.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Antonio Sanchez, Manu Morlanes, Samu, Jan Virgili; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|30/03/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Mallorca
|29/11/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Valencia
|30/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Mallorca
|07/10/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca