Valencia - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Valencia, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Mallorca este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Andre Almeida; Hugo Duro, Lucas Beltran.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Antonio Sanchez, Manu Morlanes, Samu, Jan Virgili; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 30/03/2025 LaLiga Valencia 1-0 Mallorca 29/11/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Valencia 30/03/2024 LaLiga Valencia 0-0 Mallorca 07/10/2023 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante

-Últimos Resultados del Mallorca.