Villareal - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de diciembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 46 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Renato Veiga, Rafa Marin, Sergi Cardona; Daniel Parejo, Tajon Buchanan, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Ayoze Perez.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Frenkie de Jong, Ferran Torres.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 22/09/2024 LaLiga Villarreal 1-5 Barcelona 27/01/2024 LaLiga Barcelona 3-5 Villarreal 27/08/2023 LaLiga Villarreal 3-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Barcelona.