Villareal - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 29 de diciembre de 2025.
El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 46 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Renato Veiga, Rafa Marin, Sergi Cardona; Daniel Parejo, Tajon Buchanan, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Ayoze Perez.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Frenkie de Jong, Ferran Torres.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|22/09/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-5
| Barcelona
|27/01/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-5
| Villarreal
|27/08/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 3-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético