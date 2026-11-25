El tenista francés Arthur Rinderknech durante un torneo - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista francés Arthur Rinderknech, actual número 57 del mundo, ha desmentido haberse negado a someterse a un control antidopaje, un asunto por el que podría ser sancionado cuatro años como le sucedió a la checa Marketa Vondrousova.

"Estoy al corriente de las noticias relativas a mi supuesto caso de negativa a someterme a un control ante la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), que, según la propia ITIA, debía mantenerse en la más estricta confidencialidad", advirtió Rinderknech en un 'post' en su perfil de 'Instagram'.

El francés, de 31 años, ya ha "comunicado" a la agencia que niega "la acusación" y ha solicitado que su asunto "sea examinado y resuelto por un tribunal independiente", tal y como le corresponde "por derecho". "Expondré todos los detalles de la situación ante el tribunal independiente y, por el momento, no responderé públicamente a las acusaciones", subrayó.

"Estoy convencido de que, cuando el asunto se presente ante el tribunal independiente, seré absuelto de la acusación de negarme a someterme a un control antidopaje. Nunca he consumido ninguna sustancia prohibida y estoy orgulloso de mis logros en el tenis profesional, todos ellos conseguidos gracias al trabajo duro y siempre con integridad", sentenció.

Por su parte, la ITIA informó que Rindkernech estaba "acusado de negarse a someterse a un control" y lamentó que el caso se hubiese filtrado a través de los medios. "Hacemos grandes esfuerzos por mantener la confidencialidad de estos casos, y nos decepciona que los detalles hayan trascendido al público de esta manera", remarcó.