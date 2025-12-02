El precio de la vivienda usada marca récord con una subida interanual del 16,1% en noviembre, según idealista

Archivo - Fachada de una vivienda en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico con una subida interanual del 16,1% en el mes de noviembre, hasta situarse en los 2.605 euros por metro cuadrado y con un crecimiento del 2% con respecto al mes anterior, según los registros de idealista.

Los incrementos han aumentado en todas las comunidades autónomas desde el año anterior, con la Región de Murcia a la cabeza de las subidas y un aumento del 22,5%, seguida de la Comunidad de Madrid (21%) y Andalucía (19,8%), mientras que los menores ascensos se han registrado en Extremadura (2,9%) y Navarra (3,7%).

Por su parte, el precio por metro cuadrado más alto se encuentra en la Comunidad de Baleares, con 5.114 euros, seguida de País Vasco (3.376 euros), Canarias (3.123 euros) y Cataluña (2.739 euros), mientras que los más baratos son Extremadura (1.023 euros) y Castilla-La Mancha (1.027 euros).

Las Islas Baleares se han mantenido como la provincia con los precios más altos, con 5.114 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (4.491 euros), Guipúzcua (4.124 euros) y Málaga (4.024 euros), en contraste con los 763 euros registrados en Ciudad Real, la provincia más económica.

En cuanto a las capitales, las 51 han incrementado los precios de la vivienda usada en el último año, a excepción de Huesca, donde el precio ha bajado un 0.1%. La subida más pronunciada se dio en León, con un crecimiento del 20,9% en el último año.

Por el contrario, Ceuta es la ciudad que protagoniza un menor aumento, con un 1% de aumento interanual, seguida de Girona (1,3%), Las Palmas de Gran Canaria (2,1%) y Cádiz (3,8%).