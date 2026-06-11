Los analistas coinciden en que el BCE acometerá una subida de tipos en la reunión de este jueves

Archivo - La presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercado apunta de manera mayoritaria a que el Banco Central Europeo (BCE) apostará este jueves por una política monetaria restrictiva, con un subida de los tipos de interés como medida para atajar la inflación creciente provocada por la guerra en Irán, que se extiende ya por más de tres meses.

En este contexto, los analistas anticipan una subida de 25 puntos básicos para la tasa de depósito (DFR), hasta el 2,25%, un incremento moderado con el que BCE pretende evitar que la escalada de precios se descontrole después de conocer varias alertas de inflación al alza tras el inicio del conflicto armado.

Hace apenas una semana se hizo público que el dato de inflación de la eurozona en el mes de mayo se situó en el 3,2%, acelerándose en dos décimas respecto al anterior dato de abril y marcando el mayor aumento del coste de la vida en Europa desde septiembre de 2023, por encima del 2,6% de marzo y del 1,9% del mes de febrero, previo a la guerra.

Ante esta situación, la opción del BCE a elevar los tipos de interés se da por descontada. Incluso, algunos miembros del banco emisor han mostrado en las últimas semanas su preferencia por aumentar el precio del dinero. "Desde la perspectiva actual, creo que será necesaria una subida de tipos en junio", aseveró Isabel Schnabel, representante alemana en el directorio del Banco Central Europeo (BCE), en una entrevista a finales de mayo.

En este sentido, los pronósticos coinciden en que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, informará este jueves, 11 de junio, de un incremento de los tipos que será el primer aumento desde septiembre de 2023. Desde entonces la política monetaria europea se había mantenido sin cambios o con orientación decreciente.

La reacción del BCE está motivada por las expectativas de inflación a corto plazo, que ya se estiman por encima del 2%. Por ello, el incremento de los tipos responde a "una actuación preventiva ante una inflación energética más persistente de lo previsto" y no "al inicio de un nuevo ciclo agresivo", ha señalado Germán García Mellado, gestor de fondos de renta fija en A&G Global Investors.

En esta línea, la entidad europea "no tiene motivos para sobrerreaccionar", con el gas europeo sin haber alcanzado los niveles de 2022, unos salarios cada vez más moderados y todavía sin que sean visibles unos efectos de segunda ronda consolidados. "Además, la economía de la eurozona llega debilitada, con menor crecimiento, encuestas más frágiles y condiciones crediticias más restrictivas", añade García Mellado.

Los mercados también se mantendrán atentos a la comunicación de Lagarde sobre la situación económica en Europa y las pistas sobre futuros pasos en política monetaria, aunque los analistas coinciden en que la presidenta del BCE continuará con una actitud imparcial y centrándose en tomar las decisiones reunión a reunión.

Los analistas de Nomura prevén que Lagarde seguirá una comunicación "neutral". "Creemos que Lagarde pedirá cautela y subrayará que la incertidumbre es elevada, lo que indica que el impacto en la economía de la zona del euro depende totalmente de la duración e intensidad del conflicto, factores que aún no están claros", han sostenido en un informe.

No obstante, el camino del BCE parece dirigirse a futuras subidas de los tipos de interés en los próximas reuniones y el consenso señala que durante el año 2026 tendrán lugar entre dos o tres incrementos del precio del dinero.

"Si persiste el escenario de conflicto latente, espero dos subidas de tipos por parte del BCE, ya que este luchará por evitar cualquier efecto de segundo orden del conflicto en términos de presión inflacionista que se extienda más allá de la energía. Si se reavivan las hostilidades, entonces parecen más probables tres subidas de tipos", ha destacado el jefe de mercados de Lazard, Ronald Temple.

Así, aunque la subida de tipos en Fráncfort parece casi segura en esta reunión, el rumbo de la política monetaria europea de cara a los próximos meses se verá marcada por los acontecimientos geopolíticos y, en concreto, la evolución de la guerra de Irán.