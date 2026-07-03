Trabajo lanza una campaña ante las 60 muertes anuales por vuelco de tractores sin estructuras de protección

Archivo - Tractor trabajando en el campo. - LA UNIÓ - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) ha puesto en marcha la campaña 'Prevención y protección. Vuelca las cifras' de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cnsst), integrada por representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, ante el fallecimiento de cerca de 60 personas de media cada año por el vuelco de tractores sin estructuras de protección (ROPS).

La iniciativa, dirigida a personas trabajadoras del sector de la agricultura y propietarias de tractores, busca reforzar la cultura preventiva en el sector agrario y reducir el número y la gravedad de los accidentes relacionados con vuelcos de tractor tras registrarse 579 muertes entre 2016 y 2025 por vuelcos sin ROPS, a las que se suman 27 víctimas mortales en lo que va de año.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se estima que todavía existen alrededor de 300.000 tractores antiguos en España sin esta estructura de protección ni cinturón de seguridad, desconociendo muchos dueños las soluciones disponibles para mejorar la seguridad de determinados modelos o ayudas para renovar los equipos.

Además, la campaña destaca que el 99% de estas muertes se podrían evitar utilizando un tractor equipado con ROPS y llevando abrochado el cinturón de seguridad, en un sector donde el 70% de los más de 850.000 trabajadores supera los 55 años y solo el 8% es menor de 40.

"Los vuelcos de tractor siguen provocando pérdidas humanas que, en gran medida, son evitables. El fin de esta campaña es trasladar una idea muy clara: utilizar un tractor con ROPS y llevar abrochado el cinturón de seguridad te puede salvar la vida", ha señalado el presidente del Grupo de Trabajo del Sector Agrario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Isaac Abril Muñoz.

Así, la iniciativa persigue tres objetivos principales: aumentar la concienciación sobre el riesgo de vuelco, promover hábitos seguros durante la conducción del tractor y favorecer la implantación y el uso efectivo de ROPS y cinturones de seguridad homologados. En último término, se busca reducir el número y la gravedad de estos accidentes y evitar pérdidas humanas.

Para lograr sus objetivos, la campaña incorpora vídeos breves con testimonios de accidentes reales, piezas gráficas para redes sociales, guías divulgativas y fichas con las causas más frecuentes de vuelco. También ofrece datos prácticos para localizar estructuras ROPS compatibles y detalla las subvenciones disponibles para instalar sistemas de protección o renovar tractores.

Según han indicado desde la institución, estos materiales se difundirán durante la primera quincena de julio en medios y redes para llegar a agricultores, trabajadores y propietarios del sector. Con ello, la Cnsst busca "responder a los retos específicos" de los sectores productivos y promover la prevención para lograr una actividad "más segura, profesional y sostenible".