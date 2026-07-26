La Fed mantendrá los tipos ante mejores datos de inflación y empleo, en medio de alta incertidumbre, según los analistas

Archivo - El edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los analistas coinciden en que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no modificará los tipos de interés en su reunión de este miércoles ante la mejora de los datos de inflación y empleo, aunque el instituto emisor estadounidense se mantendrá alerta en un contexto marcado por la incertidumbre de la situación en Oriente Próximo, con el precio del petróleo tocando máximos de los últimos dos meses.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia en el rango objetivo del 3,50% al 3,75% en su última cita. Sin embargo, varios miembros del comité ya mostraron su opinión favorable a una subida de los tipos de interés debido a las presiones inflacionarias.

El contexto de la reunión de junio y la que tendrá lugar este miércoles ha cambiado. El mismo día que el FOMC debatía y votaba su última decisión de política monetaria, Estados Unidos e Irán firmaban el memorando de entendimiento que parecía allanar el camino hacia una resolución del conflicto, pero en las últimas semanas las tensiones han vuelto a la región con ataques cruzados ambos bandos.

En este sentido, la tasa de inflación en EEUU se moderó del 4,2% en mayo al 3,5% en junio, mientras que la tasa de desempleo cayó hasta el 4,2%, aunque con una menor creación de empleo que en el mes anterior.

Con estos mejores datos de inflación y empleo, los mercados no prevén que la Fed varíe su tasa de referencia por el momento, aunque la incertidumbre sobre la evolución de la guerra en Irán y las expectativas de inflación mantendrán alerta al FOMC, dividido entre quienes apuestan por una política monetaria más restrictiva y quienes no ven necesaria todavía un subida de tipos.

"Es poco probable que la segunda reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Kevin Warsh, esté marcada por acontecimientos destacados. La cifra de inflación de junio, situada en el 3,5%, fue significativamente inferior a lo esperado, lo que ha aliviado la presión sobre la Fed. Por ello, tanto los participantes del mercado como nosotros no esperamos ningún cambio en el tipo de interés de referencia", ha destacado el responsable de Multi-Asset Solutions en Zürcher Kantonalbank, gestora delegada de los fondos Swisscanto, Roger Rüegg.

La evolución de los precios, en línea con el rumbo de la guerra en Irán, así como las decisiones sobre aranceles marcarán las próximas decisiones de la Fed, mientras que el mercado laboral prevé mantener una senda estable.

"El mercado laboral no está mostrando señales de presiones salariales que alimenten la inflación. Sin embargo, la inflación sigue por encima del objetivo de la Reserva Federal, y los supuestos que respaldaban una mayor desinflación vuelven a estar en entredicho. Tras un breve período de calma, los riesgos al alza, derivados de los precios de la energía y de los aranceles, vuelven a dominar los titulares", ha advertido el economista jefe de DWS para Estados Unidos, Christian Scherrmann.

En este sentido, el mercado descuenta una subida de los tipos de interés antes de que finalice el año, aunque todavía no queda claro cuándo podría ejecutarlo la Reserva Federal.

"La Fed esperará a tener una mayor visibilidad en materia de crecimiento, empleo y, sobre todo, precios antes de iniciar un proceso de subida de tipos. El tono del discurso va a ser, en cualquier caso, claramente alcista, y antes de que finalice 2026, si el escenario de incertidumbre se mantiene, veremos una subida en el tipo de intervención, y aunque cada vez el mercado lo ve más temprano, quizás septiembre sea demasiado apresurado, y lo veríamos en el último trimestre del año", ha sostenido la jefa de renta fija de Ibercarja Gestión, Cristina Gavín Moreno.

Igualmente, los mercados continuarán observando los cambios que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ejecutará respecto a la forma de comunicar del banco central, aunque una reducción de la información sobre el posible rumbo de la política monetaria no cambiarán las fuertes convicciones de los analistas de un futuro endurecimiento.

"Sospechamos que una breve declaración del FOMC y una conferencia de prensa que, una vez más, evite ofrecer información prospectiva, tendrán poco efecto sobre las expectativas cada vez más firmes del mercado respecto a una subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre", han sostenido los analistas de ING, James Knightley y Chris Turner.