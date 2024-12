Los agricultores persisten en convocar movilizaciones en 2025 por Mercosur tras la reunión con el Gobierno

Denuncian que se ha utilizado el sector como "moneda de cambio" en el acuerdo con Mercosur

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias mantienen su amenaza de convocar un calendario de movilizaciones a la entrada del próximo año si no cambian las condiciones del acuerdo de la Comisión Europea con Mercosur, tras la reunión con el Gobierno que se ha celebrado este jueves.

Al encuentro estaban convocados las organizaciones de Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, que se han reunido con la secretaria de Estado de Comercio y la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.

A la salida de la reunión, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha declarado que la reunión "llega tarde", ya que el acuerdo con Mercosur proviene de 2019, y ha comentado que hay sectores que "lo van a pasar muy mal" como el de la carne de vacuno, el del arroz o el de la miel.

En este sentido, Cortés ha denunciado que si no se incluyen las 'cláusulas espejo' en el acuerdo con Mercosur, el Gobierno contribuirá a crear una "competencia desleal".

"O se imponen las cláusulas espejo, tal y como se comprometió el Ministerio, o los tractores volverán a Madrid en enero o febrero, en este caso convocados por Unión de Uniones", ha avisado el coordinador estatal del sindicato.

Por su parte, el secretario de relaciones internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha explicado que este acuerdo puede ser "muy bueno para la UE, pero es un "mal acuerdo" para determinados sectores, ya que no se sabe la evolución o el impacto que puede tener en determinados sectores.

"Tal y como se firmó en el acuerdo de las 43 medidas, se tienen que tener en cuenta las cláusulas espejo y el principio de reciprocidad", ha comentado Roche, a lo que ha añadido que también se tienen que incluir cláusulas de salvaguardia y el sistema de compensación para los sectores que pueden verse afectados.

El director técnico de COAG, José Luis Miguel, ha declarado que no ha habido "grandes novedades" en la reunión, por lo que siguen "en la misma línea".

"Se ha utilizado a la agricultura como moneda de cambio", ha denunciado Miguel en su declaración a la salida de la reunión, ya que se les ha hecho "todas las concesiones" en la agricultura a costa de lograr concesiones para la UE en el resto de sectores. Así, ha advertido de que el acuerdo va a provocar un debilitamiento de la estructura productiva europea.

Por último, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado que, en lo que respecta al sector agrario, no se les ha explicado en qué les beneficia el acuerdo con Mercosur. "No he visto ningún sector agrícola ni en Europa ni en España que aplauda el acuerdo", ha concluido Barato.