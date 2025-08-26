COAG reclama al Gobierno "ayudas directas" para agricultores y ganaderos que han "perdido todo" en incendios

Cree que el Gobierno central tiene que "arrimar el hombro" en esta catástrofe "sin precedentes"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Gobierno, que este martes aprobará en el Consejo de Ministros la declaración de "zonas afectadas por emergencia de protección civil" a los territorios que están sufriendo los incendios forestales, "ayudas directas" para agricultores y ganaderos que han "perdido todo".

"Ante la dimensión que han tomado la catástrofe de los incendios que tenemos en Castilla y León, que sobrepasan las posibilidades económicas de cualquier comunidad autónoma, y en este caso la de Castilla y León, aunque se han arbitrado ayudas directas, pedimos que el Gobierno articule ayudas directas para agricultores y ganaderos perjudicados, muchos de ellos apicultores, que lo han perdido todo, para que salgan adelante después de esta catástrofe sin precedentes", ha asegurado el secretario general de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera.

Rivera ha reconocido que el sector agrario se encuentra "desbordado" ante esta crítica situación que ha asolado explotaciones. "Creemos que el Gobierno central también tiene que arrimar el hombro y apoyar a esta comunidad autónoma, a estos agricultores y ganaderos, a esta gente que vive en el medio rural, que necesita también el apoyo del Gobierno porque es una catástrofe sin precedentes", ha reiterado.

De esta forma, el representante de la organización agraria también ha recordado que además de las pérdidas en el campo también se han perdido espacios naturales como el del lago de Sanabria o Las Médulas, "parajes de alto valor pasiajístico, medioambiental, pero también cultural".

El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros la declaración de "zonas afectadas por emergencia de protección civil" a los territorios que están sufriendo los incendios forestales, así como dará luz verde a la creación de una comisión interministerial de cambio climático.

Ambas medidas fueron anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante sus comparecencias en ocasión de las visitas de la semana pasada en Extremadura y Asturias, dos de los territorios afectados por los incendios que en 2025 han quemado casi 400.000 hectáreas en territorio español, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.