Madrid, epicentro global de las ciencias del comportamiento con The Behavioral Way Summit II

Madrid, 18 de noviembre de 2024.

. El Premio Nobel de Economía Richard Thaler encabeza un elenco de ponentes internacionales de primer nivel.



. Expertos como Linnea Gandhi, Suzanne Shu, Stephen Shu, Jaime Bermúdez y Gonzalo Camiña abordan el impacto de las ciencias del comportamiento en el entorno empresarial y social.



. Organizado por BeWay, consultora líder especializada en ciencias del comportamiento con mayor presencia en el sector privado, el evento ha reunido a más de 300 asistentes en La Borda del Mentidero.

Madrid, 18 de noviembre de 2024 – The Behavioral Way Summit II, el evento de referencia en ciencias del comportamiento, concluye hoy su segunda edición en Madrid, consolidándose como uno de los foros más relevantes a nivel internacional para debatir cómo estas disciplinas están moldeando el futuro de empresas e instituciones.

Con una agenda cargada de innovación, esta cita ha reunido a líderes empresariales, académicos y consultores estratégicos, destacando el papel transformador de la economía conductual en sectores como la tecnología, las finanzas y las políticas públicas.



Liderazgo y aprendizaje de los mejores



The Behavioral Way Summit II ha contado con ponentes que no son sólo referentes académicos, también catalizadores de cambio global en el campo de la economía conductual y las ciencias del comportamiento:



• Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, y profesor de ciencias del comportamiento y economía en The University of Chicago Booth School of Business.



• Linnea Gandhi, profesora adjunta de ciencias del comportamiento en The University of Chicago Booth School of Business.



• Suzanne Shu, profesora de Marketing en Cornell Dyson School of Applied Economics & Management.



• Stephen Shu, profesor de economía conductual en Cornell Dyson School of Applied Economics & Management.



• Jaime Bermúdez, consultor de estrategia de comunicaciones y doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford.

Gonzalo Camiña, CEO de BeWay, ha destacado: "El Summit posiciona a Madrid como referencia global de las ciencias del comportamiento, lo que, sin ninguna duda, nos va a permitir impulsar prácticas empresariales mucho más eficaces y, sobre todo, más humanas. No se trata de una promesa. BeWay lo está logrando ya en 10 países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Nuestros más de 200 experimentos anuales multiplican por 10 las inversiones que las empresas realizan en nosotros."

Reflexiones y temáticas clave

Entre las mesas redondas y ponencias, se han abordado cuestiones como:

El impacto de la economía conductual en la gestión del talento y la cultura organizacional.

Cómo las ciencias del comportamiento pueden integrar los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, para resolver retos globales.

El papel de estas disciplinas en la construcción de estrategias empresariales basadas en evidencia científica.

Un evento transformador

Organizado en el emblemático espacio de La Borda del Mentidero, el evento no solo ha ofrecido un entorno único para la discusión académica y profesional, sino también una experiencia inmersiva para fomentar conexiones entre asistentes de diversas industrias.

Conclusiones finales

The Behavioral Way Summit II se despide este viernes de Madrid con una visión clara: las ciencias del comportamiento son una herramienta imprescindible para construir un futuro más humano, sostenible y próspero.