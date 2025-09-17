El empleo turístico crece un 2,6% en agosto y supera los 2,98 millones de afiliados

Archivo - Camarero en un chiringuito de Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

Canarias, Andalucía y La Rioja, las que más crecen

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las afiliaciones en el sector turístico español crecieron un 2,6% en el mes de agosto superando los 2,9 millones de afiliados, según los datos de afiliación turística publicados este miércoles por Turespaña.

En el octavo mes del año, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 75.855 trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,4% interanual, el empleo turístico supone el 13,8% del total de afiliados.

En agosto, la variación de los afiliados ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un notable aumento de 37.475 afiliados (15.812 en los servicios de alojamiento y 21.663 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.153 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 37.227 trabajadores.

LOS ASALARIADOS SIGUEN AUMENTANDO.

La cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 82,8% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 3% en agosto respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (1%) como en hostelería (2,3%), y dentro de ésta, aumentó un 3,3% en los servicios de alojamiento y un 1,9 % en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 17,2% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,8%. En la actividad de hostelería se aprecia un ligero incremento del 0,2 %, y en las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 3,1 % en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69,2 % del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en el octavo mes del año un 1,9% en tasa interanual.

CANARIAS, ANDALUCÍA Y LA RIOJA, LAS QUE MÁS CRECEN.

En el mes de agosto el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos en España aumentó en todas las comunidades excepto en Navarra, Extremadura, Aragón y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía (11.256 afiliados más), mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Canarias, Andalucía y La Rioja (3,1% en las tres).