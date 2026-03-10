El Gobierno autoriza un suplemento de crédito de 14,5 millones en el FEGA para intervenciones de la PAC

(I-D) La ministra de Educación, Milagros Tolón, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica , Sara Aagesen, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), por importe de 14,54 millones de euros, para financiar intervenciones en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC).

En concreto, el FEGA ha solicitado este suplemento de crédito en los conceptos 'Financiación AGE a Comunidades Autónomas', 'Programa nacional de desarrollo rural' y 'Financiación AGE a familias e instituciones sin fines de lucro', del programa 'Desarrollo del medio rural'.

Según señala es necesario ampliar los créditos para atender las necesidades de pago en 2026 de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) como las subvenciones para la realización de proyectos de inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac), para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

Así como para las subvenciones para la preparación y ejecución de proyectos de innovación de interés general llevados a cabo por grupos operativos supraautonómicos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), subvenciones de servicios de asesoramiento de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y para subvenciones de las intervenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal.