El Gobierno reafirma su compromiso con la digitalización en el sector agrario

El ministro de Agricultura, Luis Planas, interviene durante la toma de posesión de varios cargos de su departamento, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha suscrito un convenio con la Asociación Española de Normalización (UNE) para trabajar conjuntamente en la normalización de los datos que operan a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria, según se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio busca impulsar la transición digital del sector agroalimentario mediante tres objetivos definidos en la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, entre los cuales destaca el fomento del uso eficiente de datos en la cadena agroalimentaria.

"La digitalización empresarial es una línea estratégica fundamental para la Asociación Española de Normalización, ya que el desarrollo de la economía del dato es clave para empresas, gobiernos y la sociedad en general", ha detallado el Departamento liderado por Luis Planas en un comunicado.

Este trabajo conjunto se centrará en reducir las barreras técnicas que dificulten la adopción de nuevas tecnologías. Además, ambas entidades proporcionarán recursos y herramientas para apoyar al sector agroalimentario en todas las fases de la transición digital.

Asimismo, según lo establecido en el convenio, cuyo texto ha sido publicado en el BOE, que cuenta con un presupuesto de 40.000 euros, las dos entidades también promoverán la interoperabilidad y la estandarización de los datos que operan a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria.