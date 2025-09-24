Luis Planas admite la negociación "muy complicada" de la nueva PAC de Bruselas que España rechaza

El ministro de Agricultura, Luis Planas, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

El ministro toma nota de la petición del PNV para que la política agraria respete el autogobierno de las autonomías

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha admitido este miércoles que la negociación sobre la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034 que ha propuesto la Comisión Europea y que España rechaza está siendo "muy complicada".

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el portavoz de agricultura del PNV en la Cámara Baja, Joseba Andoni Agirretxea, le ha preguntado al ministro por las negociaciones del Gobierno en Bruselas para esta nueva PAC y, más en concreto, le ha pedido que ponga sobre la mesa la necesidad de que este programa esté bien dotado de presupuesto, sea más simple, menos burocrático y respete el principio de subsidiariedad reconocido en los tratados de la Unión.

"Creemos que cada territorio, como por ejemplo Euskadi o Navarra, debe poder aplicar las políticas agrarias de forma adaptada a sus realidades sociológicas y climáticas, garantizando la eficacia y la cercanía", ha explicado el diputado del PNV, que a continuación ha preguntado al ministro si en las negociaciones de la PAC tendrá en cuenta estas propuestas.

Luis Planas ha dejado claro en su réplica que España está en contra de muchos de los planteamientos que ha hecho Bruselas sobre esta nueva PAC y ha avanzado que la negociación "no ha hecho sino empezar" y ya está siendo "muy complicada".

PLANAS DENUNCIA QUE LA PROPUESTA "DESMEMBRA" LA PAC

El titular del ramo ha esgrimido que la propuesta de la CE en la práctica consiste en convertir la PAC en un programa de gasto. "Desaparece o se desmembra la política agrícola común y España no está de acuerdo con ello", ha apostillado Planas.

El responsable de Agricultura también ha denunciado que la propuesta de la Comisión reduce los fondos para agricultores y ganaderos y ha mostrado su preocupación en lo relativo a la gobernanza que propone la nueva PAC. Así las cosas, Planas ha dicho que ya ha convocado a las organizaciones agrarias, las cooperativas y las comunidades autónomas para trasladarles todas estas cuestiones y hacer un frente común contra las propuestas de Bruselas.

En un segundo turno, el portavoz del PNV ha insistido en trasladar su preocupación por el sistema de gobernanza que propone la PAC y por el que las comunidades autónomas podrían perder autonomía en la toma de decisiones.

"Si se parte de un enfoque centralizador que no reconoce la distribución política interna de los Estados, ni las realidades agronómicas, socioeconómicas y climáticas específicas de cada territorio, se corre el riesgo de que la PAC deje de ser una herramienta eficaz", ha argumentado.

Para concluir el debate, Planas ha respondido a Agirretxea que toma nota de sus propuestas, pero ha recordado que las negociaciones se encuentran en la fase de discusión de la estructura del presupuesto y de sus partidas presupuestarias.

El ministro ha remachado denunciando que toda la propuesta de "desmembración" de la PAC y de la reducción de fondos proviene de una Comisión Europea con mayoría absoluta del PP europeo.