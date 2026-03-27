Neinor llevará a su junta de abril el fichaje como consejero del exjefe de Goldman Sachs en España

Olaf Díaz-Pintado - FUNDACIÓN CYD

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Neinor someterá a su junta de accionistas, que previsiblemente se celebrará el 29 de abril en segunda convocatoria, el nombramiento de tres consejeros independientes, entre ellos el del antiguo responsable de la oficina de Goldman Sachs en España durante 15 años, Olaf Díaz-Pintado.

Según la documentación del orden del día de la junta a disposición de los accionistas, las otras dos consejeras independientes cuyo nombramiento llevará a la aprobación de sus accionistas son María Teresa Pulido, exdirectora de Estrategia Corporativa de Ferrovial y actual consejera independiente de Bankinter, y Regina Garay, expresidenta interina de la antigua Lar España y miembro del consejo de administración de Santander Insurance.

La junta también abordará la reelección, como consejeros ejecutivos, del consejero delegado de Neinor, Ismael Clemente, y de Miguel Ollero, así como la reelección de Julia Bayón e Inés Archer como consejeras dominicales. Asimismo, se prevé ratificar el nombramiento por cooptación y reelegir y nombrar a Fernando López Muñoz como consejero dominical.

Los accionistas de Neinor también votarán una propuesta para dejar fijado el número de miembros del consejo de administración en 13, previéndose expresamente que éste podrá cubrir por cooptación, con posterioridad a la celebración de la junta, la vacante que no ha sido cubierta y que existirá con posterioridad a la misma.

DIVIDENDOS

Asimismo, la junta de Neinor abordará la aprobación del pago de un dividendo, con cargo a la reserva de prima de emisión, de 0,204 euros brutos por acción.

El importe máximo a distribuir superará los 127 millones de euros, según indica la compañía inmobiliaria.