Planas anuncia el pago de 27,8 millones a 9.000 agricultores y ganaderos afectados por incendios del verano

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (c), visita explotaciones de las zonas afectadas por los grandes incendios de este verano, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves que 9.000 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios que asolaron España este verano percibirán 27,8 millones de euros de las ayudas habilitadas por el Gobierno para apoyar a los titulares de explotaciones dañadas por el fuego.

En concreto, Planas ha destacado la celeridad en la tramitación de esta ayuda porque el objetivo es que los agricultores y ganaderos puedan cobrarlas cuanto antes para hacer frente a los gastos y pérdidas que les hayan ocasionado los incendios.

Agricultura adjudica de oficio la ayuda a los afectados tras comprobar que los potenciales beneficiarios cumplen los requisitos, sin que éstos tengan necesidad de hacer ningún trámite.

El titular del ramo, que ha hecho este anuncio con ocasión de la inauguración de la primera edición de Expo Sagris, ha recordado que cada agricultor o ganadero afectado cobrarán entre 1.500 y 10.000 euros por titular, cifra que se elevará, en el caso de que tenga seguro agrario, a un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 16.000 euros. Así, el montante de esta línea de ayuda asciende a 21,5 millones de euros.

Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario hasta el 70 % del coste de la póliza.