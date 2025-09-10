Planas confirma que pedirá activar la reserva de crisis de la PAC para compensar los efectos de los incendios

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado este miércoles que España solicitará activar la reserva financiera de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para hacer frente a los efectos en la agricultura y la ganadería que han tenido los incendios de este verano.

Planas ha hecho el anuncio este miércoles en la sesión de control en el Congreso donde ha sido interpelado por el diputado por Burgos del PP, Ángel Ibáñez, que le ha preguntado si considera que ha estado a la altura de lo sucedido. "Sí, y si me pregunta si el Partido Popular está a la altura de las circunstancias, mi respuesta es que no. Y a los hechos me remito", ha contestado el ministro.

A esta respuesta, el diputado del PP ha contestado reprochando al ministro que el Gobierno no ha hecho "absolutamente nada" y ha "dejado solos" a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios. En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo tiene millones de euros para patrocinar campañas del Ministerio de Igualdad o reparar el avión presidencial pero "ni un solo euro" para indemnizar a los agricultores y ganaderos.

Asimismo, Ibáñez ha dicho que es "una vergüenza" que Agricultura no haya solicitado a la Unión Europea la activación del Fondo de Reservas Económicas ante crisis agrícolas. "No han hecho nada, señor Ministro", ha remachado.

Frente a estos argumentos, Planas ha respondido que el Gobierno ha destinado 4.975 millones de ayudas al sector primario frente a los "15 millones en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy". También ha destacado se ha incrementado en un 50% los seguros agrarios y se han destinado 500 millones por año al regadío.

En lo que respecta al fondo de la PAC, el ministro ha dicho que lo esgrimido por el diputado del PP es "incierto", ya que Planas ha asegurado que España "tiene la intención de movilizar la Reserva Agrícola" para lograr fondos y apoyar a agricultores y ganaderos.