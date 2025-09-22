La UE aprueba nuevas normas para combatir la pesca no sostenible en terceros países

Archivo - Una bandera de la Unión Europea, a 3 de enero de 2024, en Madrid (España). La bandera de la Unión Europea está formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre un fondo azul. Las estrellas representan los ideales de solidaridad y a - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo ha dado este lunes luz verde final a la revisión de las normas para combatir las prácticas pesqueras no sostenibles permitidas por países no pertenecientes a la UE en relación con las poblaciones de peces de interés común.

Los Veintisiete han refrendado el texto acordado a principios de junio con el Parlamento Europeo, que ya lo respaldó en el pleno de julio. Ahora, el reglamento modificado entrará en vigor 20 días después de su publicación en el diario oficial de la UE.

El objetivo de las nuevas normas es salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de peces compartidas y garantizar, al mismo tiempo, una competencia leal para los pescadores europeos.

Según la normativa vigente, una vez que se identifica a un país que permite prácticas pesqueras no sostenibles, la UE puede imponer restricciones, como prohibiciones de importación y gracias al reglamento revisado, los países no pertenecientes a la UE comprenderán mejor las circunstancias en las que sus acciones podrían dar lugar a sanciones de la UE.

Ahora, el reglamento actualizado aclara el concepto de 'falta de cooperación y ofrece una lista de ejemplos de comportamiento no cooperativo entre los que se incluye la negativa a consultar o a involucrar a todos los países pertinentes en las conversaciones.

El texto también precisa que se puede considerar que un país permite la pesca no sostenible si no coopera, no adopta, implementa o hace cumplir las medidas necesarias, incluidas las medidas de control.

Los colegisladores también aclararon que las medidas previstas en el reglamento pueden aplicarse en todos los casos en que se requiera cooperación internacional, incluso en el contexto de una organización regional de ordenación pesquera.

Además, el Consejo y el Parlamento pactaron que la Comisión debe mantenerles informados sobre los avances o las medidas adoptadas cuando se identifica a un país que no coopera o cuando se imponen restricciones a las importaciones.