Los sacos decomisados por Agents Rurals en Maçanet de la Selva (Girona) - AGENTS RURALS

GIRONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Agents Rurals han decomisado 9,5 toneladas de piñas de pino piñonero ('Pinus pinea') recolectadas de forma ilegal fuera del periodo autorizado en Maçanet de la Selva (Girona), informa el cuerpo en un comunicado de este lunes.

La intervención se inició tras varias comprobaciones efectuadas el 24 y el 25 de octubre, cuando los agentes localizaron 5 sacos almacenados en una finca particular y, posteriormente, sorprendieron a 5 personas cargándolos en una furgoneta con la intención de trasladarlos.

Durante la inspección, identificaron al responsable del vehículo, que presentó varias licencias de recolección caducadas y manifestó que había recogido las piñas los últimos días con la intención de comercializarlas a partir del 1 de noviembre.

La regulación actual establece que la temporada hábil de recolección va del 1 de noviembre al 15 de mayo, y la prohíbe durante el resto del año.

Asimismo, es obligatorio disponer de una licencia vigente y de la autorización del titular del terreno donde se realiza la recolección.